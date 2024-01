400 Kilowatt Ladeleistung: EnBW eröffnet modernen Schnellladepark für Elektroautos bei Chemnitz

Die EnBW hat in Chemnitz, Posthausen und am Dreieck Nahetal drei neue Schnellladestationen für Elektroautos eröffnet.

Der größte Standort in Lichtenau bei Chemnitz bietet 24 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung, sodass Autofahrer theoretisch in nur 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern aufladen können. EnBW plant zudem, die Zahl der HPC-Ladepunkte in Chemnitz auf 32 zu erhöhen, um einer möglichen wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Zusätzlich zu den Lademöglichkeiten bietet der Standort Chemnitz einen vollautomatischen Smart Shop von REWE ready, der voraussichtlich im Februar eröffnet wird. EnBW plant am Standort Chemnitz weitere Services wie Toiletten, Sitzgelegenheiten und einen Spielplatz für Familien. Im Frühjahr 2024 wird der Standort zudem ein Holzdach mit Solarmodulen erhalten.

Fakten zum EnBW Schnellladepark bei Chemnitz

24 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung (erweiterbar auf 32 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung)

Solardach

Direkte Anbindung an A4 zwischen Dresden und Erfurt

Durchgehend verfügbarer, automatischer REWE ready-Shop, Toiletten und Sitzgelegenheiten direkt am Standort

Link zu Google Maps

Neben Chemnitz hat EnBW zwei weitere Schnellladeparks in Posthausen und am Dreieck Nahetal in Betrieb genommen, um die Schnellladeinfrastruktur entlang wichtiger Fernverkehrsrouten in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zu verdichten.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

