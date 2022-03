5 GB für 5,99 Euro – Neuer Aktionstarif von sim.de startet

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet ab sofort vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an. Auch ein 15-GB-Tarif ist dabei.

Der Mobilfunkanbieter sim.de hält für kurze Zeit ein neues Angebot für Gelegenheitsnutzer bereit. Der Tarif LTE All 2 GB wurde ohne Zusatzkosten um 3 GB an zusätzlichem Inklusiv-Datenvolumen aufgestockt. Gleichzeitig reduziert sich der monatliche Preis für den Aktionstarif mit insgesamt 5 GB Internetvolumen von 6,99 € auf 5,99 € pro Monat.

-->

Obendrein gibt es noch Aktionstarife mit 9 GB sowie mit 15 GB monatlichem Datenvolumen. Zum einen hätten wir da den Tarif LTE All 6 + 3 GB für 8,99 € pro Monat statt 11,99 € und zum anderen bietet man den Tarif LTE All 10 + 5 GB für 12,99 € pro Monat statt 14,99 € an.

Die vorgestellten sim.de-Tarife enthalten außerdem eine Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die Aktion ist nach aktuellem Stand „nur für kurze Zeit“ gültig. Der Bereitstellungspreis entfällt bei 24 Monaten Laufzeit. Die Datenautomatik ist im Kundencenter deaktivierbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

Zu den sim.de-Tarifen →

CRASH-Deal: Allnet-Flat im Telekom-Netz mit 15 GB + Amazon-Gutschein und Wechselbonus Ab sofort steht über unseren Partner Tariffuxx ein neuer CRASH-Deal im Telekom-Netz zur Verfügung. Vor allem rechnerisch ist der Tarif interessant. So gibt es nun den Allnet-Flat-Tarif mit 15 GB im Telekom-Netz, der mit Wechselbonus und Amazon-Gutschein einen interessanten Effektivpreis…14. März 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->