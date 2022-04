5G-Smartphone: motorola edge 30 ab sofort verfügbar – mit kostenfreiem Kopfhörer

Das neueste motorola edge, das motorola edge 30 ergänzt ab sofort die Produkt-Familie von Motorola in Deutschland.

Mit einem 50-MP-Kamerasystem, einem 144 Hz FHD+ OLED-Display in 6,5 Zoll, Dolby Atmos-Sound, 68W-„TurboPower“ und der Snapdragon 778G+ 5G Mobile Platform will das neue edge Smartphone Kunden gewinnen. Mit 6,79 mm ist das motorola edge 30 das „dünnste 5G-Smartphone seiner Klasse“ und mit 155 Gramm auch vergleichsweise leicht. Außerdem an Bord sind 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher und ein 4000 mAh Akku.

Zum Verkaufsstart des neuen Smartphones erhalten alle Käufer eines motorola edge 30, die das Smartphone bei den Partnern Amazon oder Otto erwerben, kostenfrei ein Motorola Bluetooth Kopfhörer dazu. Die Aktion gilt bis zum 31.05.2022, bzw. solange der Vorrat reicht. Die Registrierung für diese Aktion muss bis spätestens 14.06.2022 online erfolgen.

Das motorola edge 30 kostet aktuell 450 Euro. Im Lieferumfang befindet sich ein Schutzcover sowie ein KFZ-Adapter.

