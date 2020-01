Wi-Fi 6E: WLAN bald mit 6-GHz-Band

In den kommenden Monaten werden wir immer mehr Modelle mit Wi-Fi 6 sehen, so nennt sich der neue Standard, auch bekannt als Wi-Fi 802.11ax. Doch auch der neue Standard greift auf das Spektrum von 2,4 und 5 GHz zu.

Demnächst dürfte jedoch auch 6 GHz zur Verfügung stehen, laut Wi-Fi Alliance arbeiten die Regulierungsbehörden der Welt gerade daran. Da Wi-Fi 6 aber noch sehr frisch ist, werden wir nicht Wi-Fi 7, sondern Wi-Fi 6E sehen.

-->

WLAN mit 6 GHz wird noch eine Weile dauern, aber wir können wohl davon ausgehen, dass neue Geräte ab 2021 (es beginnt oft bei den Smartphones) dabei sein werden. Vermutlich arbeiten Qualcomm und Co. gerade daran, dass man den neuen Standard in gut einem Jahr unterstützen kann.

6 GHz addresses Wi-Fi spectrum shortage by providing contiguous spectrum blocks to accommodate 14 additional 80 MHz channels and 7 additional 160 MHz channels which are needed for high-bandwidth applications that require faster data throughput such as high-definition video streaming and virtual reality. Wi-Fi 6E devices will leverage wider channels and additional capacity to deliver greater network performance and support more Wi-Fi users at once, even in very dense and congested environments. Wi-Fi Alliance is working on the development of interoperability testing for Wi-Fi 6E that will deliver benefits to Wi-Fi users once the spectrum is available.