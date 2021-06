65 Zoll MEDION UHD Smart-TV mit Dolby Vision ab 1. Juli für 599 Euro bei ALDI SÜD erhältlich

Mit dem MEDION X16566 ist ab dem 1. Juli bei ALDI SÜD für 599 Euro ein UHD Smart-TV mit Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HD Triple Tuner und einer Bildschirmdiagonale von 163,8 cm (65“) erhältlich.

Das UHD-TV bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9 Format und einen MPI (Motion Picture Index) von 1.600. Auch sind DTS-Sound und vorinstallierte Apps wie Netflix und Amazon Prime Video an Bord.

Die Micro Dimming-Technologie soll detailreichere Bilder erzeugen, während HDR und Dolby Vision durch den vergrößerten Kontrastumfang eine natürliche und originalgetreue Bildwiedergabe bieten sollen. Auch ist MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) enthalten, welches für eine flüssigere Bildwiedergabe, durch Bewegungskompensation sorgen soll.

Der MEDION X16566 empfängt digitales Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD über den integrierten HD Triple Tuner. Mit einem entsprechenden CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+ Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Vier HDMI 2.0 Anschlüsse mit HDCP 2.2-Entschlüsselung und zwei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss mehrerer externer Geräte.

Der MEDION X16566 lässt sich mithilfe der kostenlosen MEDION Life Remote App per Smartphone oder Tablet steuern. Das Modell kann für 599 Euro ab dem 1. Juli bei ALDI SÜD online bestellt werden. Durch den Services „ALDI liefert“ ist die Lieferung in allen Fällen im Preis mit inbegriffen.

