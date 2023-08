7 vs. Wild ab sofort bei Amazon Feevee verfügbar

Fritz Meinecke konnte sich für die neue Staffel von 7 vs. Wild, einem der größten Formate bei YouTube (deutschsprachiger Raum) einen neuen Partner sichern, den die meisten kennen: Amazon. Staffel 3 wird dort noch vor YouTube zu sehen sein.

Doch bevor in den nächsten Tagen die Dreharbeiten für Staffel 3 in Kanada offiziell starten, startet die Partnerschaft bereits heute mit Amazon. Ab sofort gibt es die ersten beiden Staffeln von 7 vs. Wild bei Amazon Freevee kostenlos mit Werbung.

Damit muss man bei YouTube, sofern man kein YouTube Premium besitzt, ebenfalls leben, der Unterschied ist also sicher gering. Ein Datum für Staffel 3, die sich 7 vs. Wild Teams nennt (da zwei Personen im Team antreten) gibt es aber noch nicht.

