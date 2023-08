Amazon mistet bei den eigenen Marken aus

Amazon mistet bei den hauseigenen Marken ein bisschen aus und stellt 27 von 30 Marken für Klamotten ein, so das Wall Street Journal. Im Bereich der Möbel wird es ebenfalls einige Kürzungen geben, weitere Kategorien wären nicht ausgeschlossen.

Auf Nachfrage gab Amazon an, dass man sich von Marken trennt, die „nicht beim Kunden ankommen“ und beliebte Marken wie Amazon Essentials bleiben. Es gibt da aber noch eine Vermutung, denn in den USA bekommt Amazon derzeit viel Druck.

Amazon wird von Behörden beobachtet

Die FTC hat Bedenken, dass Amazon zu viele Drittanbieter kopiert und die eigene Plattform ausnutzt. Es gab immer wieder Berichte, dass Amazon die Daten genau analysiert und beliebte Produkte im eigenen Shop kopiert und dann selbst verkauft.

Es gab wohl ein Treffen mit der FTC, so die New York Times vor ein paar Tagen, in einer Stellungnahme wollte Amazon aber nicht sagen, ob das der Grund ist, warum man jetzt so viele Marken ausmistet. Ein Zusammenhang wäre allerdings möglich.

Wir werden sehen, ob es der FTC reicht, dass Amazon ein paar Marken aus dem Portfolio nimmt, die weniger erfolgreich sind. Diese Entwicklung könnte aber, falls ihr gerne Marken von Amazon kauft, Auswirkungen auf euch haben. Die Marke Lark & Ro findet man zum Beispiel in Deutschland, sie fliegt aber aus dem Programm.

