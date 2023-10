7 vs. Wild – Staffel 3: Hier könnt ihr die erste Folge kostenlos schauen

Ich glaube zwar nicht, dass ohne Amazon keine dritte Staffel möglich gewesen wäre (vielleicht etwas kleiner), aber das war die Aussage im Vorfeld und da diese von Amazon finanziert wurde, gibt es 7 vs. Wild ab sofort exklusiv bei Freevee.

Folge 1 der 3. Staffel ist ab sofort online und etwas mehr als eine Stunde lang, ihr könnt diese ab jetzt kostenlos bei Freevee schauen – müsst dann allerdings auch mit Werbung leben. Bisher gibt es 7 vs. Wild noch nicht ohne Werbung im Stream.

Ab wann gibt es 7 vs. Wild bei YouTube? Da geht es erst ab dem 29. November los, bei Freevee kann man die 3. Staffel also einen vollen Monat früher schauen. Das hat nicht jedem Fan der Serie gefallen und im Vorfeld durchaus auch für Kritik gesorgt.

In der ersten Episode von „7 vs. Wild“ werden die Teams an ihren Spots ausgesetzt. Nach der Landung machen sich die ersten Teams in den dichten und dunklen Wald der Pazifikinsel auf, mit der Hoffnung Süßwasser und einen geeigneten Shelter Platz zu finden. Auf den Ausflügen entdecken die Teams einige beunruhigende Tierspuren und Kadaver, sie sind nicht alleine.