Peloton schnappt sich Jürgen Klopp für Werbung

Peloton kämpft nach der Pandemie und dem Hoch weiterhin damit, um auch in Zukunft noch relevant und vor allem finanziell erfolgreich zu sein. Daher stellt man einiges um und fokussiert sich zum Beispiel immer weniger auf die Hardware.

Die App und das Angebot stehen im Fokus und damit diese Botschaft auch beim Kunden ankommt, hat man sich prominente Unterstützung mit Jürgen Klopp geholt. Der Liverpool-Trainer wirbt ab sofort für Peloton und ist das neue Werbegesicht.

Mit Sicherheit kein günstiger Einkauf, vor allem, wenn man Stellen streicht und auf das Geld achten muss. Mal schauen, ob das neue Gesicht den nötigen Aufwind in der wichtigsten Zeit des Jahres für Peloton gibt, denn die Zahlen gehen im Winter gerne hoch. Passend zum Start der Kampagne gibt es übrigens auch einen Run:

Bestandteil der Kampagne ist auch ein 30-minütiger Outdoor-Run mit Jürgen Klopp und dem Lauf- sowie Kraft-Trainer Marcel Maurer, der früher selbst semi-professionell Fußball spielte. In diesem Kurs, der in der kostenlosen Version der App zur Verfügung steht, teilt der Liverpool-Trainer seine Erfahrungen mit Peloton. Er spricht über seine Leidenschaft für Fitness und darüber, wie er sowohl mental als auch körperlich fit bleibt. Der Kurs ist ab dem 30. Oktober in der Peloton App verfügbar.