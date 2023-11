7 vs. Wild – Staffel 3 startet heute auf YouTube

Der Start der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ war bereits auf Amazon Freevee in Deutschland und Österreich ein voller Erfolg. Heute startet die Serie auch auf Googles Videoplattform YouTube.

Am heutigen 29. November 2023 startet „7 vs. Wild – Staffel 3“ offiziell auf YouTube. Das wurde bereits frühzeitig angekündigt. Gestreamt werden kann die erste Folge ab heute Abend 18 Uhr, wie üblich über den offiziellen 7 vs. Wild YouTube-Kanal. Die neuen Folgen sollen dann jeden Mittwoch und Samstag um jeweils 18 Uhr zur Verfügung stehen.

Bisher bereits standen die „Behind the Scenes“-Folgen auf dem YouTube-Kanal bereit. Entsprechende Reaction-Videos aus der Community zu den neuen Folgen gehen in der Regel 24 Stunden nach Veröffentlichung online.

In der Team-Edition der neuen Staffel führt Videoproduzent und YouTuber Fritz Meinecke insgesamt 14 Teilnehmer in die Wildnis Kanadas. Während der 14-tägigen Reise müssen sich die Teilnehmer spannenden Herausforderungen stellen.

Amazon Freevee veröffentlicht bereits seit Ende Oktober zwei Episoden pro Woche. Um die Realisation der dritten Staffel zu ermöglichen, hat Amazon Freevee das Format umfassend unterstützt und sich zusätzlich die Rechte für eine Verwertung der neuen Episoden im werbeunterstützten Streaming-Bereich gesichert.

