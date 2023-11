The Boys: Amazon baut die Serie noch weiter aus

The Boys gehört zu den erfolgreichsten Serien von Amazon Prime Video und das nutzt Amazon jetzt langsam aus, denn mit Gen V gab es in diesem Jahr das erste Spin-off, welches übrigens eine zweite Staffel bekommt. Doch es kommt mehr.

Mit Deadline und Variety berichten zwei jeweils sehr zuverlässige US-Medien, dass Amazon eine dritte Serie im Universum von The Boys plant und dieses Mal geht es nach Mexiko. Mehr Details haben wir nicht, es gibt bisher auch noch kein Datum.

Als Fan von The Boys bin ich gespannt, ich muss aber so langsam wirklich mal Gen V nachholen. Warner baut sich also ein neues DC-Universum auf, Disney hat ein Marvel-Universum und Amazon scheint ein The Boys-Universum für Prime Video aufzubauen. Da die Universen in sich verknüpft sind, wird das immer komplexer.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Steam Deck OLED im Test: So geht ein Handheld-Upgrade Für ein Steam Deck 2 wäre es tatsächlich noch zu früh, auch wenn andere Marken mittlerweile gute Handhelds mit mehr Leistung bieten. Es würde in meinen Augen das falsche Signal […]28. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->