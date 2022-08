9-Euro-Ticket: FDP plant keine Mittel für Nachfolger ein

Die Grünen haben letzte Woche einen ersten Vorschlag für einen Nachfolger des 9-Euro-Ticket gemacht, doch Christian Lindner von der FDP blockierte diese Idee am Wochenende direkt. Für so ein Konzept plant der Finanzminister keine Mittel ein.

Christian Lindner hält so ein Ticket für unfair

Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen gab er an, dass dafür derzeit kein Geld übrig sei und jeder Euro an anderer Stelle fehlen würde. Er hält es auch für unfair, dann Menschen mit einem Auto hätten einen Nachteil durch so ein Ticket.

-->

Seiner Meinung nach würden diese Menschen also den „günstigen Nahverkehr subventionieren“. Schwierige Denkweise, denn im Umkehrschluss subventionieren die Menschen ja auch Dinge wie das Dienstwagenprivileg, das ignoriert die FDP.

Politik uneinig bei günstigem Bahn-Ticket

Volker Wissing ist übrigens dafür, dass es eine Lösung gibt, der Verkehrsminister fährt eine etwas andere Linie, als sein FDP-Kollege. Allerdings hätte er gerne eine Beteiligung der Länder, was mit einigen Ländern (Bayern) schwierig sein dürfte.

In etwas mehr als drei Wochen läuft das 9-Euro-Ticket aus und ich gehe derzeit nicht davon aus, dass sich die Politik in dieser Zeit auf eine Lösung einigen wird. Die Idee, dass man die Mobilität mehr in Richtung Bahn verlagert, weil das am Ende die umweltfreundlichste Lösung der Mobilität ist, wäre aber ein erstrebenswertes Ziel.

VW ID.5 GTX im Test: Ist das ein gutes Elektroauto? Neuer Monat, neues Elektroauto im Test und wir bleiben bei einer sportlichen Version, denn nach dem M-Modell von BMW steht heute ein GTX-Model von VW an. Der VW ID.5 GTX hat mich in den letzten Tagen aktiv im Alltag begleitet.…6. August 2022 JETZT LESEN →

-->