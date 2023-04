Ab 30.000 Euro: BYD Dolphin kommt noch 2023

Diese Woche fand ein Event von BYD statt, auf dem ein neues und preiswertes Elektroauto für Deutschland angekündigt wurde. Der BYD Dolphin ist ein kompakter Hatchback, der vor allem in China sehr preiswert als Elektroauto angeboten wird.

Doch ganz so günstig wird der BYD Dolphin bei uns nicht, mit Steuern und Co. sind das dann direkt 30.000 Euro in der Basisversion. Wer aber eine akzeptable WLTP-Reichweite von ca. 430 km möchte, der muss die Version für 38.000 Euro kaufen.

Geladen wird mit bis zu 88 kW am Schnelllader und ich sage es mal so: Der BYD Dolphin machte als extrem günstiges Elektroauto für umgerechnet 16.000 Euro große Schlagzeilen, doch davon bleibt in Europa am Ende leider nichts mehr übrig.

Schneller Innenraumcheck des BYD Dolphin (ich bin zu dem Auto gespurtet, um als Erste filmen zu können und die anderen Journalisten haben mich mit ihren Blicken halb aufgefressen, daher leider nicht viel Zeit gehabt und relativ wirr, hoffe es hilft euch trotzdem) pic.twitter.com/qb2vr7KKWg — Vanessa Lisa Oelmann (@VLOelmann) April 11, 2023

Im Sommer soll der Vorverkauf anlaufen, bevor dann im vierten Quartal 2023 die ersten Einheiten ausgeliefert werden. Optisch nicht unbedingt mein Fall, aber auch technisch und preislich nicht so attraktiv, wie das viele letztes Jahr vermutet haben.

Ich bin gespannt, wie der BYD Dolphin ankommt, denn für ca. 40.000 Euro gibt es durchaus gute (bessere?) Elektroautos. Für 5.000 Euro mehr ist man immerhin bei einem Tesla Model 3 und auch der VW ID.3 klingt da nach einer guten Alternative.

Doch für ein Fazit ist es noch zu früh, heute findet zunächst die Fahrveranstaltung in Barcelona statt und dann wird es sicher bald die ersten Eindrücke dazu geben.

Das ist der neue Mini Cooper Electric für 2024 Bei BMW steht eine neue Generation von Mini an und zusammen mit Great Wall Motor in China hat man einen neuen Mini Cooper Electric entwickelt. Diesen hat man in den […]12. April 2023 JETZT LESEN →

-->