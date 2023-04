Das ist der neue Mini Cooper Electric für 2024

Bei BMW steht eine neue Generation von Mini an und zusammen mit Great Wall Motor in China hat man einen neuen Mini Cooper Electric entwickelt. Diesen hat man in den letzten Monaten häufiger als Erlkönig gesehen, jetzt gibt es neue Bilder.

BMW hat Autocar die ersten finalen Bilder des Mini Cooper Electric geschickt, der 2024 auf den Markt kommt und da sieht man die neue Designsprache der Marke.

Dieses Modell wird es auch als Verbrenner geben, das wird dann in England gebaut, aber technisch sind das zwei komplett unterschiedliche Autos, der elektrische Mini nutzt eine eigene Elektro-Plattform. Der Mini Cooper Electric ist 3,8 Meter lang.

Den Innenraum wollte man noch nicht zeigen, aber da hat BMW diese Woche im Rahmen der Auto Shanghai den neuen Assistenten namens „Spike“ angekündigt:

Der Mini Cooper Electric sieht durchaus noch nach einem Mini aus, im Gegensatz zu Smart bleibt man dem Kern der Marke jedenfalls treu. Es gibt übrigens ca. 180 PS, wir bekommen noch eine Cooper S-Version mit mehr Power und Marktstart ist im Mai 2024, die finale Ankündigung könnte also noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Basisversion wird einen 40 kWh großen Akku für eine Reichweite von ca. 380 km bekommen, eine größere Version (Cooper SE) mit 54 kWh und bis zu 480 km Reichweite kommt aber auch. Das wäre für diese Größe eine echt gute Leistung.

