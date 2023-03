ADAC-Test: Nachhaltig in den Urlaub auch 2023 teilweise schwierig

Für immer mehr Menschen spielt das Thema „nachhaltig unterwegs sein“ auch im Urlaub eine wichtige Rolle. Doch die Praxis kann die Erwartungen oft nicht erfüllen.

Laut einer Umfrage des ADAC zum Reiseverhalten sehen über 70 Prozent der Befragten das Thema unkomplizierte und planbare An- und Abreise als besonders wichtig an. Und immerhin 31 Prozent wünschen sich am Zielort nachhaltige Mobilitätsoptionen. Der ADAC hat untersucht, wie es in 20 Urlaubsorten um das Angebot rund um das Thema nachhaltige Mobilität bestellt ist.

Nach der ADAC-Recherche zum Thema vor zwei Jahren zeichnet sich nicht unbedingt ein Fortschritt in diesem Bereich ab. Über alle untersuchten Orte hinweg war das Ergebnis nur „ausreichend“. Schwächen sahen die ADAC-Tester vor allem beim Thema der nachhaltigen An- und Abreise, der am schlechtesten bewerteten Kategorie.

In nur neun Orten war es gut oder sehr gut möglich, auch ohne das eigene Auto anzureisen. Dagegen hat ein Viertel der Urlaubsorte keinen direkten Bahnanschluss, und in zwölf Orten gibt es keine Fernbushaltestelle, auch nicht im Umkreis von 20 Kilometern. Die Untersuchung zeigt, dass im Bereich nachhaltiger Mobilität zum und am Urlaubsort in den nächsten Jahren noch viel zu tun ist.

Der Test ist umfangreich und durchaus interessant, sodass ein Blick lohnt (auch in das enthaltene PDF mit allen Details).

