Age of Empires kommt auf Xbox-Konsolen und für mobile Geräte

Passend zum 25. Jubiläum von Age of Empires hat Microsoft verkündet, dass man die Reihe auf Konsolen bringen wird. Es ist unklar, ob wir irgendwann eine Version für die PlayStation sehen, aber die Xbox wird 2023 zunächst den Anfang machen.

Schon am 31. Januar 2023 erscheint die Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires IV wird dann später im Jahr erscheinen. Die beiden Titel sind zum Start direkt im Xbox Game Pass enthalten. Ich bin auf die Umsetzung für Konsolen gespannt, denn die Spiele wurden angepasst, aber das zeigt Microsoft erst später.

Es gibt aber nicht nur Age of Empires für Konsolen, auch für Android und iOS ist das Spiel geplant. Und da spricht Microsoft von „bald“, es wäre es gut möglich, dass der Release der mobilen Version noch in diesem Jahr (Dezember?) ansteht.

Freut mich in beiden Fällen, denn ich mag Strategiespiele dieser Art, habe aber seit meiner Jugend keinen Gaming-PC mehr. Mal schauen, wie gut das umgesetzt ist und ob das auch andere Entwickler animiert, ihr Spiel für Konsolen anzupassen.

Microsoft bestätigt sehr starkes Wachstum für Xbox Cloud Gaming Die Konsole rückt bei Microsoft zunehmend in den Hintergrund, man konzentriert sich momentan auf den Xbox Game Pass und passend dazu Cloud Gaming. Zu Beginn des Jahres gab man an, dass schon 10 Millionen Nutzer das ausprobiert haben. Im Rahmen…26. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->