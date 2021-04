Agent 47 legt eine Pause ein: Kein Hitman 4 geplant

IO Interactive wurde für die aktuelle Hitman-Trilogie gelobt und vor allem Teil 3, der seit ein paar Wochen erhältlich ist, kommt gut an. Daher wäre es doch logisch, dass man jetzt direkt Teil 4 nachlegt und den Erfolg weiter ausschöpft?

Das wird nicht der Fall sein, denn gegenüber IGN hat man verraten, dass Agent 47 jetzt eine kleine Pause einlegt. Die aktuelle Reihe war als Trilogie geplant und das wird auch so bleiben, ein Hitman 4 ist nicht geplant. Es wird irgendwann sicher wieder weitergehen, doch das Team wird sich nun um andere Projekte kümmern.

Hoch im Fokus steht derzeit das neue Bond-Projekt, was aber nicht heißt, dass die Welt der Serienkiller nicht auch irgendwie anders auf uns zukommen wird. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Einen vierten Hitman-Teil, oder einen Neuanfang für Agent 47 wird es aber in naher Zukunft wohl erst einmal nicht geben.

This is not the end of Agent 47. I just want to make sure everybody knows that… As we talked about before, it’s synonymous with IO, it’s a very beloved franchise of ours and, of course, Hitman will continue. Agent 47, maybe, is going to take a bit of a rest, but that doesn’t mean that we’re not working on some cool, cool stuff within the World of Assassination. So, there’s definitely activity coming and I’m looking forward to talking about that sometime in the future.