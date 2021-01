Airpeak: Sony zeigt erste Drohne

Sony hat Ende 2020 ganz offiziell bekannt gegeben, dass man in den Markt für Drohnen einsteigen möchte und die Airpeak-Marke angekündigt. im Rahmen der CES 2021 wurde nun die erste Drohne gezeigt – jedoch ohne konkrete Details.

Sony wollte also noch nicht verraten, wann die Drohne genau kommt und was sie kosten wird. Wir wissen nur, dass Sony das Frühjahr 2021 anpeilt und ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Wochen etwas mehr erfahren werden.

Die Airpeak-Drohne wurde übrigens so gebaut, dass sie eine Alpha-Kamera von Sony tragen und man damit filmen kann. Sieht so aus, als ob Sony damit vor allem kreative Menschen ansprechen möchte, die gerne mal Filmprojekte umsetzen.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Airpeak Webseite.

