AirPods Max: Eine Chance für Hüllenanbieter

Beim iPhone konkurrieren die Hüllenhersteller mit einem sehr starken Angebot von Apple. Die Hüllen sind zwar teuer, aber auch sehr gut und viele überlegen sich bei der Bestellung im Shop sicher, ob sie nicht ein Case für das iPhone kaufen wollen.

Doch die neuen AirPods Max kommen mit einem (vorsichtig ausgedrückt) eher bescheidenen Case daher. Die Passform ist schlecht, es sieht komisch aus und es (das ist der wichtigste Punkt) schützt nicht. Die ersten Anbieter haben reagiert.

In den USA macht derzeit ein durchaus schönes Case von Waterfield die Runde, doch auch bei Amazon findet man schon erste Cases (für deutlich weniger Geld). Die Auswahl an Cases wird in den nächsten Monaten sicher sehr schnell wachsen.

Das AirPods-Case wurde in den letzten Tagen von vielen Medien kritisiert und ich hatte es auch schon kurz in der Hand und würde es nicht nutzen. Dann lieber eine gute Alternative suchen. Ich bin aber auch gespannt, ob Apple auf die Kritik der Nutzer reagiert und 2021 womöglich ein eigenes Case nachreichen wird.

