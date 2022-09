Aktion verlängert: waipu.tv mit 50 % Rabatt für 6 Monate

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet als Geburtstagsaktion verschiedene „Streaming-Deals“ an. Damit spart man immerhin 50 Prozent für sechs Monate. Nun wurde die Aktion um einige Tage verlängert.

Bei waipu.tv feiert man aktuell den sechsten Geburtstag und darum gibt es noch bis zum 3. Oktober 2022 um 23:59 Uhr einen ordentlichen Rabatt. Immerhin 50 % Preisnachlass auf Perfect Plus, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick oder Perfect Plus mit Netflix.

Noch wenige Tage können Neukunden das Perfect Plus-Paket zum Aktionspreis von 6,50 € im Monat, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick zum Aktionspreis von 8,00 € im Monat und Perfect Plus mit Netflix Standard zum Preis von 12,25 € im Monat für 6 Monate buchen.

waipu.tv Geburtstagsaktion mit 50 % Rabatt

Perfect-Plus

6,50 € statt 12,99 € im Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

Jeden Monat 6,49 € sparen – fast 39 € in 6 Monaten sparen

Perfect-Plus mit 4K Stick

8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen – fast 48 € in 6 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

12,25 € statt 24,49 € im Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

Jeden Monat 12,24 € sparen – über 73 € in 6 Monaten sparen

Alle Angebote können nur bis zum 3. Oktober 2022 um 23:59 Uhr gebucht werden.

