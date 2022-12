ALDI Nord und ALDI SÜD starten im Januar wieder mit Aktionstagen zu Veganismus. Unter dem Motto „ALDI hat Lust auf vegan“ gibt es unter anderem preisreduzierte vegane Produkte.

Über das Jahr verteilt bietet ALDI mehr als 650 vegane Produktsorten im Food Standard-, Saison- und Aktionssortiment an. Die erneute Teilnahme von ALDI am sogenannten „Veganuary“ soll den Kunden eine Gelegenheit bieten, diese Ernährungsform zu probieren. Wer daran Interesse hat, sollte am besten die in Kürze verfügbaren ALDI-Prospekte für den Januar im Auge behalten.

Laut einer repräsentativen Appinio-Umfrage im Auftrag von ALDI hat sich das Einkaufsverhalten bei veganen Produkten verändert, denn es wird vermehrt beim Discounter gekauft.

Passend zur Aktion bietet ALDI, neben der „veganen Probierwoche“ zum Start in das neue Jahr, auf seinen digitalen Kanälen Empfehlungen zur alternativen Ernährungsweise, Rezeptideen und weitere Produktvorschläge. ALDI bietet obendrein in seinen Mitarbeiterrestaurants während des Veganuary erstmals täglich ein veganes Gericht an.

