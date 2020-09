ALDI SÜD startet Mehrwegbeutel für Backwaren

Nachdem erste Händler die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung verdrängen wollen, nimmt sich ALDI nun die Backabteilung vor.

Ab dem 7. September 2020 führt ALDI SÜD neue Mehrwegbrotbeutel im Backwarenbereich ein. Damit will das Unternehmen eine ressourcenschonende Alternative zu den Papiertüten mit Sichtfenster schaffen.

Mit den bei 30 Grad waschbaren Stofftaschen aus „Bio-Baumwolle“ (nach Global Organic Textile Standard zertifiziert) können Kunden lose Backwaren nach Hause transportieren. Das ist natürlich nur hygienisch, wenn die Beutel auch wirklich nach der Benutzung in der Wäsche landen.

ALDI Mehrwegbrotbeutel in zwei Größen

Zu Beginn gibt es den Beutel in einer Größe (ca. 20 × 50 cm), ab dem 1. November 2020 will ALDI in seinen Filialen dann nur noch eine etwas breitere und dafür kürzere Variante (ca. 25 × 45 cm) anbieten. Das Material des Mehrwegbrotbeutels ist atmungsaktiv und der Beutel kann mit einem Kordelzug verschlossen werden. Die Beutel sind laut ALDI zudem mit einem Sichtfenster ausgestattet.

Die Mehrwegbeutel sind ab der nächsten Woche in allen ALDI SÜD Filialen für 0,99 Euro erhältlich. Die Beutel sollen laut ALDI „gut sichtbar“ am Backautomaten oder am Backwarenangebot „MEINE BACKWELT“ platziert werden.

ALDI hatte erst kürzlich eine Mehrwegtasche für den Rücken eingeführt.

