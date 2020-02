ALDI Nord: Huami Amazfit Bip Lite ab Donnerstag erhältlich

ALDI Nord wird ab Donnerstag die Huami Amazfit Bip Lite für nur 34,99 Euro anbieten. Es handelt sich laut Produktbeschreibung um eine „Smartwatch“, aber da hat vermutlich jeder eine andere Vorstellung, ab wann so ein Gadget wirklich als smart durchgeht. Für mich ist das ein Fitness-Tracker mit Uhren-Optik.

Doch bei einem Preis von nur 35 Euro ist das sicher ein gutes Angebot, wenn man sowas in der Art sucht und bei der Optik etwas haben möchte, was mehr in die Richtung der Apple Watch als von einem klassischen Fitness-Tracker geht.

Amazfit Bip Lite: Lange Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist mit über einem Monat beachtlich, dazu gibt es ein 1,28 Zoll großes Display mit 8 Farben und natürlich kann man Huami Amazfit Bip Lite mit Android und iOS nutzen. Es gibt die üblichen Fitness-Funktionen, dazu einen Pulsmesser und der Schlaf kann auf Wunsch auch getrackt werden.

Schaut bei Interesse einfach mal auf der Produktseite von ALDI Nord vorbei, die Amazfit Bip Lite wird ab Donnerstag (27. Februar) in drei Farben verfügbar sein. Laut Idealo sind 34,99 Euro übrigens der aktuelle Bestpreis, checkt aber vielleicht vor dem Kauf am Donnerstag kurz, ob andere Händler mitgezogen sind.

Video: Huami Amazfit Bip Lite im Test

