ALDI Nord und ALDI SÜD verkaufen ab 6. März Corona-Selbsttests

AESKU.RAPID SARS CoV-2 Selbsttest Details

Antigen-Selbsttest zum direkten Nachweis des SARS-CoV-2 NP Antigens

Testmaterial: minimalinvasiver Nasenabstrich (2,5 cm Tiefe)

Sehr hohe Sensitivität (Erkennungsrate): 96 %

Sehr große Spezifität (Prozentsatz, zu dem nicht infizierte Personen als gesund erkannt werden): 98 %

Schnelles Testergebnis nach 15 Minuten

Made in Germany

Packungsinhalt: 5 Tests inkl. Verbrauchsmaterialien

inkl. Verbrauchsmaterialien Preis: 24,99 Euro

Auch Müller verkauft Corona-Schnelltests

Als einer der ersten Einzelhändler wird auch Müller ab der kommenden Woche nasale Corona-Schnelltests in Deutschland anbieten. Müller bietet die Tests in sämtlichen 571 Filialen in Deutschland als auch online an. Und das nach eigenen Angaben zu einem „günstigen Preis“.

In Österreich stehen bereits ab heute verkehrsfähige Nasaltests – via Click&Collect in den Müller-Filialen sowie im Onlineshop zum Verkauf. Dort kostet der Ritter Antigen Schnelltest „Easy Check“ knapp 10 Euro.