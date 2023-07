ALDI TALK startet mit 5G

ALDI TALK führt ab heute als erster deutscher Discount-Prepaid-Anbieter 5G ein und setzt damit die Konkurrenz unter Druck.

Als erster Prepaid-Anbieter im deutschen Discountsegment öffnet ALDI TALK ab dem heutigen 11. Juli 2023 wie angekündigt mit seinen neuen Kombi-Paketen das 5G-Netz für seine Kunden.

Außerdem steigt im Vergleich zu den 4G-fähigen Kombi-Paketen das Inklusiv-Datenvolumen um bis zu 50 Prozent und die Kunden surfen dann mit höherer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.

Neben der höheren Geschwindigkeit und dem erhöhten Datenvolumen beinhalten die drei Kombi-Pakete zudem eine Flatrate für Minuten und SMS. Die Kombi-Pakete können zudem jederzeit erneut gebucht oder bei Bedarf vorzeitig in eine andere Tarifoption gewechselt werden.

DIE ALDI TALK KOMBI-PAKETE INKLUSIVE 5G IM ÜBERBLICK

Kombi-Paket S mit 6 GB für 8,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket M mit 12 GB für 14,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket L mit 20 GB für 19,99 Euro / 4 Wochen

Die neuen Kombi-Pakete sind ab sofort dauerhaft verfügbar. Neukunden benötigen zum Loslegen ein ALDI TALK Starter-Set, das in allen ALDI Filialen an der Kasse sowie online unter alditalk.de zum Preis von 9,99 Euro erhältlich ist. Als Startguthaben sind 10 Euro enthalten. Bestandskunden können in der ALDI TALK App in das gewünschte Paket wechseln.

Alle Tarifoptionen von ALDI TALK werden im Netz von Telefónica Deutschland (o2) angeboten.

