ALDI: Wecker mit Qi-Ladeplatte im Angebot

Bei ALDI Nord und ALDI Süd gibt es ab heute einen Wecker im Angebot, der auch eine verbaute Qi-Ladeplatte besitzt. Mit nur 19,99 Euro besitzt die „Tischuhr“ von ALDI einen durchaus attraktiven Preis und ist günstiger als Alternativen.

ALDI: Qi-Wecker kommt in drei Farben

Das Display kann die Uhrzeit, das Datum und das Wetter anzeigen, es kann laut ALDI auf Wunsch auch gedimmt werden, der Wecker mit Qi-Platte ist 166 x 46 x 85 mm groß und es gibt drei Farben: Gunmetal, Roségold und Silber.

Wer nicht über Qi laden möchte, der findet auch einen USB-Anschluss am Wecker. Was ich nicht herausfinden konnte: Wie schnell das Smartphone über Qi geladen wird. Ich tippe aber auf maximal 5 Watt (was für die Nacht locker ausreicht).

Der Wecker mit verbauter Qi-Ladeplatte ist ab heute bei ALDI Nord und bei ALDI Süd im Angebot und 19,99 Euro sind ein durchaus fairer Preis für so ein Produkt. In beiden Fällen könnt ihr den Qi-Wecker aber nur lokal in den Märkten kaufen.

