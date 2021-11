Alexa, wie klingt deine neue Stimme?

Amazon spendiert den Alexa-Nutzern in Deutschland zwei Neuerungen, eine davon wird bereits verteilt. Die Rede ist von einer neuen Stimme, denn Alexa hat jetzt eine männliche Version, die man via „Alexa, ändere deine Stimme.“ wechseln kann.

Diese männliche Version von Alexa wurde im Sommer in den USA angekündigt und direkt eingeführt, jetzt kommt sie also nach Deutschland. Der Rollout wurde bereits gestartet und soll dann laut Amazon in den nächsten Tagen abgeschlossen sein.

Ziggy, schalte das Licht an

Darüber hinaus wird Amazon auch ein neues Aktivierungswort einführen, Alexa hört dann auch auf „Ziggy“. Auch das kennen wir bereits aus den USA. Die anderen Optionen wie Computer, Echo oder Amazon bleiben (wie Alexa) natürlich erhalten.

Das neue Aktivierungswort soll laut Amazon Deutschland aber erst 2022 bei uns eingeführt werden, wann die fünfte Option konkret freigeschaltet wird, weiß man aber noch nicht. Wir werden euch dann natürlich kommendes Jahr informieren.

