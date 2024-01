Alfa Romeo: Datum für erstes Elektroauto steht

Stellantis stellt das Portfolio auf Elektroautos um und Alfa Romeo ist zwar etwas spät, aber man ist natürlich dabei. Der Alfa Romeo Milano feiert am 10. April 2024 seine Weltpremiere in Mailand, wir wussten schon, dass es Anfang 2024 losgeht.

Details zum „allerersten vollelektrischen Alfa“ stehen noch aus, es wird aber ein SUV und er soll noch im ersten Quartal vom Band rollen. Basis ist die e-CMP-Plattform, Stellantis nutzt also noch keine der neueren Plattformen für das Modell.

Am Ende dürfte das ein Fiat 600e mit ca. 400 km Reichweite, vielleicht etwas mehr Leistung (also um die 150 PS) und Logo von Alfa Romeo werden. Es wird aber wohl auch das erste Elektroauto dieser Reihe, welches zwei Elektromotoren bekommt (Leistung ist noch nicht bekannt), was auch bei anderen Stellantis-Modellen folgt.

Alfa Romeo hat eine etwas andere Zielgruppe, als zum Beispiel der Jeep Avenger, daher ist mit einem „kleinen Aufpreis“ zu rechnen, die 40.000 Euro wird er sicher knacken. Ich bin mal gespannt, wir werden dann natürlich im April berichten.

