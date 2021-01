Alternative für Android: Huawei bietet Harmony OS für andere Hersteller an

Huawei hat in den letzten Monaten an Harmony OS gearbeitet, was in diesem Jahr nach und nach Android ablösen dürfte. Man kann Android sowieso nicht mehr mit den Google-Diensten nutzen, warum also nicht direkt ein eigenes OS entwickeln.

Harmony OS dürfte zwar im Kern auf Android basieren, doch man ist unabhängig von Google und somit unabhängig von einem US-Unternehmen. Und das könnte für Unternehmen aus China interessant sein, denn DJI landete Ende 2020 auch auf der US-Liste und weitere Unternehmen aus China könnten 2021 noch folgen.

Richard Yu von Huawei wäre daher bereit, dass auch andere Hersteller auf das eigene OS zugreifen können. Sollte zum Beispiel irgendwann Xiaomi auf der Liste landen, weil man aus Sicht der US-Regierung zu erfolgreich wird, dann möchte Huawei bereit sein und eine Alternative für Android und die Google-Dienste bieten.

Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Harmony OS in Zukunft einen großen Marktanteil haben wird, aber ich wette, dass die Tech-Unternehmen in den kommenden Jahren unabhängig werden wollen. Die Trump-Ära mag bald enden, aber sie war ein gutes Beispiel, wie schlecht die extreme Abhängigkeit von US-Unternehmen ist.

