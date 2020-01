Amazon Alexa für den Duschkopf

Die digitalen Assistenten erobern unsere Welt und Amazon und Google haben großes Interesse daran in wirklich jedem Bereich eures Lebens zu sein. Speaker für die Dusche sind nicht neu, aber ein Duschkopf mit Amazon Alexa ist mir bisher noch nicht begegnet. Kohler zeigt einen solchen auf der CES 2020.

Damit die Idee aufgeht, ist der Speaker aber nicht komplett in den Duschkopf integriert, sonst müsste man da ja irgendwie noch eine Stromleitung legen. Es handelt sich um einen kleinen Speaker mit IP67-Zertifizierung, den man mit einem Magneten am Duschkopf von Kohler anbringen kann.

Der Lautsprecher selbst kommt dann auf 6-7 Stunden Laufzeit, was eine Weile ausreichen sollte, wenn man nicht ewig duscht. Der Duschkopf mit Amazon Alexa soll später in diesem Jahr erhältlich sein und es wird mehrere Optionen geben, die zwischen 99 und 229 Dollar kosten. Vermutlich wird Kohler den Duschkopf aber nur in den USA anbieten, da man nicht in Deutschland vertreten ist.

