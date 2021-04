Amazon kündigt neue Echo Buds an

Wir haben eigentlich schon Ende 2020 damit gerechnet, doch nun sind sie da, die neuen Amazon Echo Buds. Die erste Generation wurde im Sommer 2019 gezeigt, allerdings kam sie nie nach Deutschland – hier wäre ich derzeit auch skeptisch.

Die neuen Amazon Echo Buds sind jetzt etwas kleiner und sie haben ANC, also eine aktive Geräuschunterdrückung. Das ist bei kabellosen Kopfhörern zwar auch schon Standard, doch Amazon möchte hier nur 120 bzw. 140 Dollar (der höhere Preis ist für ein Qi-Case, welches auch kabelloses Laden unterstützt) haben.

Die neue Generation ist jetzt matt und soll besser im Ohr sitzen. Außerdem gibt es eine IPX4-Zertifizierung, sie sollen besser klingen und da man ANC nun selbst entwickelt hat (und nicht mehr auf Bose setzt) isolieren sie Außengeräusche laut Amazon besser. Die Akkulaufzeit liegt bei 5 Stunden mit ANC (15 mit Case).

Klingt nach einem sehr vernünftigen In-Ear-Kopfhörer mit ANC und in den USA wird man die weiße und schwarze Version auch ab Mai kaufen können. Amazon erwähnt in der Pressemitteilung aber nur die USA und gibt auch nicht an, ob man weitere Länder eingeplant hat. Sollten wir mehr erfahren, reichen wir Details nach.

