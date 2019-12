Amazon Echo Wall Clock: Weiteres Modell veröffentlicht

Amazon hat in den USA ein weiteres Modell der Echo Wall Clock veröffentlicht, die man seit diesem Sommer auch in Deutschland kaufen kann. Die Amazon Echo Wall Clock ist eine simple Uhr ohne Speaker und Lautsprecher, die aber mit einem Alexa-Speaker verknüpft werden und zum Beispiel einen Timer anzeigen kann.

In Deutschland kann man weiterhin das normale Modell für knapp 30 Euro kaufen, in den USA hat Amazon jedoch eine Version zusammen mit Disney auf den Markt gebracht. Während die normale Amazon Echo Wall Clock in den USA knapp 30 Dollar kostet, so möchte Amazon hier allerdings knapp 50 Dollar haben.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Version mit Mickey Mouse auch zu uns nach Deutschland kommt, aber falls ja, dann könnten das 50 Euro werden. Bisher ist die Amazon Echo Wall Clock in der „Disney Mickey Mouse Edition“ jedoch nur auf der US-Seite von Amazon gelistet (und ab sofort lieferbar).

