Amazon investiert noch mehr Geld in Deutschland

Es gibt sie hin und wieder, die durchaus guten Nachrichten, denn Amazon entlässt keine Mitarbeiter in Deutschland, im Gegenteil, man baut den Standort massiv aus.

10 Milliarden Euro möchte der Tech-Konzern in Deutschland investieren, davon sind 8,8 Milliarden Euro für die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) im Rhein-Main-Gebiet vorgesehen und der Rest für Logistik, Robotik und Standorte.

So wird es 3 neue Logistikzentren in Großenkneten, Erfurt und Horn-Bad Meinberg geben, 2 neue Unternehmenszentralen in München und Berlin und die Erweiterung des Amazon Forschungs- und Entwicklungszentrums in Berlin. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland auf über 40.000 Personen wachsen.

