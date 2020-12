Amazon Kids+ startet auf Apple-Geräten

Ab sofort ist die Amazon Kids+ App auch im Apple App Store verfügbar. Die App ermöglicht Kindern, Bücher, Filme und-Serien auch auf kompatiblen iPhone-, iPad- oder iPod touch-Modellen anzuschauen.

Amazon Kids+ ist eine werbefreie Medienbibliothek, mit der Kinder altersgerechte Inhalte in einem „sicheren Umfeld“ entdecken können. Amazon Kids+ für iOS bietet uneingeschränkten Zugriff auf „Tausende“ kindgerechte Bücher, Filme und Serien.

Alle Inhalte werden vom Amazon Kids & Family Team manuell ausgewählt und neue Titel regelmäßig hinzugefügt. Amazon Kids+ besitzt zudem eine Kindersicherung, mit der Eltern tägliche Lernziele, Altersfilter und Zeitlimits für Wochentage und Wochenenden festlegen sowie Titel aus ihrer eigenen Bibliothek hinzufügen können.

Bis zu vier Kinderprofile möglich

Mit einer Amazon Kids+ Familienmitgliedschaft können Eltern bis zu vier Kinderprofile anlegen und für jedes Kind individuelle Einstellungen festlegen. Die Einstellungen lassen sich sowohl in der Amazon Kids+ App vornehmen oder per Fernzugriff über das Eltern-Dashboard unter eltern.amazon.de. Dort können sich Eltern auch wöchentliche Aktivitätsberichte über die digitalen Inhalte anzeigen lassen, die ihre Kinder in Amazon Kids nutzen.

Eltern können die Amazon Kids+ App ab sofort herunterladen und mit dem einmonatigen Gratiszeitraum beginnen. Danach kostet die Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ ab 2,99 Euro pro Monat für Prime-Mitglieder und ab 4,99 Euro pro Monat für Kunden, die noch keine Prime-Mitglieder sind. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Das Amazon Kids+ Abonnement kann über jedes kompatible Gerät genutzt werden. Dazu zählen Fire-Tablets, Kindle eReader, sowie Android-, Chrome OS- und iOS-Geräte. Das Nutzungserlebnis kann laut Amazon je nach Modell unterschiedlich sein.

