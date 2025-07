Jetzt ohne Sonos: Neuer IKEA-Speaker ist günstiger

Für die Symfonisk-Lampe mit eingebautem Sonos-Speaker möchte man bei IKEA fast 200 Euro haben und die hohen Entwicklungskosten, zwei Partner, die beide an den Produkten verdienen wollen und hohen Preise haben für das Ende mit Sonos gesorgt. Der neue Speaker mit integriertem Licht wird unter 100 Euro kosten.

IKEA Blomprakt kommt im Herbst

Man muss aber dazu sagen, dass der IKEA Blomprakt, der im Oktober startet, nur ein simpler Bluetooth-Lautsprecher ist. Und man kann zwar mehrere koppeln, es gibt aber keinen Stereo- und vor allem keinen Multiroom-Sound. Ohne Sonos ist das Ergebnis also nicht nur günstiger, es ist auch (für mich) deutlich schlechter.

So ein bisschen smart will man bei IKEA aber sein, daher gibt es Spotify Tap, was IKEA schon häufiger genutzt hat. Das ist ein Knopf, bei dem Spotify die Musik an der Stelle weiterspielt, wo man aufgehört hat. Man benötigt aber ein Konto bei Spotify (kein Premium) und andere Musikdienste sind bei IKEA bisher nicht vorgesehen.

IKEA plant viele neue Lautsprecher

Der Blomprakt macht laut IKEA nur den Anfang, bis Januar werden „bis zu 10“ neue Speaker im Portfolio sein und ich gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres dann auch das Symfonisk-Lineup ausläuft und eingestellt wird. Mit Sonos gibt es laut IKEA kein böses Blut, nur die Produkte waren wohl zu teuer für das IKEA-Lineup.

Ich finde es dennoch schade, denn ich fand die Partnerschaft immer spannend und so sind es am Ende eben 0815-Bluetooth-Speaker mit einem Licht oder anderen Dingen. Aber schauen wir uns mal das Audio-Lineup und die Zukunft bei IKEA an. Die Partnerschaft mit Sonos ist zwar vorbei, der Audio-Neustart wird aber folgen.

