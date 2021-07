Amazon: Mehr Werbung in Prime Video war ein Fehler

Vor ein paar Tagen berichteten zahlreiche Nutzer über mehr Werbung bei Amazon Prime Video und waren verärgert, da nicht nur am Anfang und Ende einer Serie ein Werbeclip kam, sondern auch mittendrin. Nun hat sich Amazon gemeldet.

Laut Amazon „wurden in den letzten Tagen unbeabsichtigt auch Trailer während der Filmwiedergabe abgespielt“ und man spricht hier von „Einzelfällen“. Amazon gibt an, dass man diesen „Fehler“ mittlerweile allerdings behoben hat.

Ein Fehler, oder war es am Ende vielleicht auch ein Test von Amazon, um mal zu schauen, wie die Nutzer von Prime Video reagieren? Die zusätzliche Werbung hat jedenfalls viele verärgert, bezeichnet man es daher nun als „Fehler“?

Das weiß nur Amazon, aber da man nun öffentlich von einem Fehler spricht, wird diese Änderung, falls sie mal geplant war, vielleicht ist es ja wirklich ein Fehler, so nicht kommen. Gut so, die Werbung am Anfang reicht schon aus.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

