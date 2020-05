Amazon: Neue Fire HD 8-Tablets vorgestellt

Amazon hat heute mit dem Fire HD 8, Fire HD 8 Plus und Fire HD 8 Kids Edition neue Tablets offiziell vorgestellt.

Das neue Fire HD 8 bietet ein 8-Zoll-HD-Display, im Vergleich zur Vorgängergeneration einen 30 Prozent schnelleren Prozessor, 2 GB RAM, einen doppelt so großen internen Speicher, der über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar ist, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und Aufladen mit USB-C.

Das Fire HD 8 kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Dunkelblau erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab dem 3. Juni 2020.

Das Fire HD 8 Plus entspricht dem Fire HD 8, kommen aber zusätzlich mit 3 GB RAM, kabellosen Laden und einem 9W-USB-C-Ladegerät für schnelleres Aufladen daher.

Das Fire HD 8 Plus ist in der neuen Farbe Schiefergrau erhältlich und kann ab sofort für 119,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 3. Juni 2020. Für 154,98 Euro kann das Fire HD 8 Plus auch zusammen mit dem neuen kabellosen Ladedock erworben werden.

Schutzhüllen sind sowohl für Fire HD 8 als auch Fire HD 8 Plus für 34,99 Euro in den Farben Dunkelblau, Kohlenschwarz, Lila und Sandstein erhältlich.

Zur Ausstattung des Fire HD 8 gehören:

8-Zoll-HD-Display (1280 x 800 Pixel)

Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 2 GB RAM

Wahlweise 32 GB oder 64 GB interner Speicher, der mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann

Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bei gemischter Nutzung

Aufladen in weniger als 5 Stunden mit USB-C.

Für 20 Euro zusätzlich bietet das neue Fire HD 8 Plus:

3 GB RAM

2,0 GHz Quad-Core-Prozessor

Kabelloses Aufladen – Auf einem kompatiblen kabellosen Ladegerät verwandelt sich das Fire HD 8 Plus automatisch in ein Smart Display, indem es in den Show-Modus wechselt

Enthält ein 9-W-Ladegerät, das das Tablet in weniger als vier Stunden auflädt.

Als Einführungsangebot erhalten Fire HD 8 Plus-Kunden drei Monate Kindle Unlimited kostenlos zu ihrem Tablet. Nach Ablauf der drei Monate läuft die Mitgliedschaft weiter und kostet monatlich 9,99 Euro.

Zum neuen Fire HD 8 Kids Edition gehören ein Fire HD 8 Tablet, die Mitgliedschaft bei Amazon FreeTime Unlimited für ein Jahr, eine neue kindgerechte Hülle mit integriertem Ständer sowie eine zweijährige „Sorglos-Garantie“. Das Fire HD 8 Kids Edition kann ab sofort für 134,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 3. Juni 2020.

