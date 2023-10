Amazon nutzt neue Verpackungsmaschinen für individuellen Zuschnitt

Amazon testet derzeit in Europa und den USA neue Verpackungsmaschinen, die Papiertüten individuell auf die Größe der zu verpackenden Artikel zuschneiden.

Dieser Ansatz reduziert laut Amazon den Verpackungsbedarf für Tausende von Artikeln erheblich. Die Maschinen sind mit Sensoren ausgestattet, die Produkte wie Videospiele, Küchengeräte und Büroartikel scannen, die zuvor in Kartons verpackt wurden. In Echtzeit werden dann Papiertüten aus Papierrollen hergestellt und mit Heißsiegeltechnik verschlossen, um den Inhalt sicher zu verpacken und den Leerraum zu minimieren.

Indem die Artikel in 100 % recycelbares Papier verpackt werden, das passgenau und polsterfrei zugeschnitten wird, spart jeder Umschlag pro Sendung durchschnittlich 26 Gramm Verpackung. Die von Amazon verwendeten Papiertüten sind bis zu 90 % leichter als ähnlich große Verpackungen aus Karton. […]

Die ersten Maschinen in Amazons Logistikzentren in Mönchengladbach und Bristol (UK) haben bereits tausende Produkte für Kund:innen verpackt. In Zukunft will Amazon mit dieser Technologie auch mehrere Artikel in stärkerem Papier oder Karton mit minimalem Luftraum verpacken können, um Material zu sparen und die Produkte beim Transport zu schützen.