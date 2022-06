Amazon Prime Day 2022 startet am 12. Juli

Amazons Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das zweitägige Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien.

Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli 2022 um Mitternacht und läuft bis einschließlich 13. Juli. Kunden müssen sich für die ersten Deal-Vorboten nicht bis zum Prime Day gedulden, denn „frühe sowie neue, exklusive“ Angebote für Prime-Mitglieder sind bereits ab dem 21. Juni 2022 erhältlich. Erste und beste Anlaufstelle für den Prime Day ist diese Sonderseite bei Amazon.

-->

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Amazon Prime Day 2022: Erste Angebote bekannt

Amazon Geräte : Ab dem 06. Juli gibt es „hohe“ Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet.

: Ab dem 06. Juli gibt es „hohe“ Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet. Amazon Music Unlimited : Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni „für kurze Zeit“ die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.

: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni „für kurze Zeit“ die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service nutzen. Kindle Unlimited : Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei nutzen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und „tausende“ Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei nutzen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und „tausende“ Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Amazon Fashion : Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren. Amazon Coupons: Unter Amazon.de/coupons finden Kunden weitere Angebote auf Alltagsartikel, Elektronik, Kleidung und mehr. Die Coupons können dort aktiviert werden und der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

Über weitere interessante Aktionen und Angebote im Rahmen des Prime Days informieren wir euch wie üblich tagesaktuell im Blog, sobald es losgeht.

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Amazon reduziert Microsoft 365 Single Im Rahmen der aktuellen Tagesangebote bei Amazon gibt es nicht nur zahlreiche physische Produkte vergünstigt, sondern auch digitale Deals. So vertreibt der Onlinehändler derzeit das Microsoft 365 Single Jahresabonnement für knapp 42 Euro. Im Rahmen der Aktion wird das Office-Abo…16. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->