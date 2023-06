Amazon Prime Day: E-Scooter von NIU schon früher im Angebot

Der Amazon Prime Day 2023 startet am 11. Juli und NIU wird Teil der Aktion sein und drei der E-Scooter mit 20 Prozent Rabatt anbieten. Allerdings geht man an den zwei Tagen oft unter, daher starten die Angebote von NIU sogar schon am 1. Juli.

Ab morgen gibt es also 20 Prozent auf drei E-Scooter von NIU, diese Aktion endet dann am 14. Juli. Den NIU KQi3 Sport kenne und nutze ich übrigens, den kann ich durchaus empfehlen, zu den anderen zwei E-Scootern kann ich euch nichts sagen:

Denkt dran, dass ihr noch bis Samstag mit dem Kauf wartet und nicht schon heute zuschlagt, denn die 20 Prozent gibt es erst ab dem 1. Juli. Der NIU KQi3 Max ist bei diesen Angeboten übrigens nicht dabei, diesen E-Scooter kann ich auch empfehlen.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

