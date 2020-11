Amazon Prime Video bekommt neue Pay-TV-Sender

Bei den Amazon Prime Video Channels gibt es ab sofort ein neues „Seven Entertainment Paket“ für 5,99 Euro pro Monat, welches ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS enthält. Alternativ kann man die drei Pay-TV-Sender auch einzeln buchen, das kostet dann jeweils 3,99 Euro pro Monat.

Die Inhalte der Seven.One Entertainment Group stehen ab sofort für Nutzer von Amazon Prime Video zur Verfügung und neben dem linearen Programm der drei Sender kann man auch diverse Inhalte „on-demand“ abrufen. Das Paket (oder ein Sender) kann bei Interesse über die Prime Video-App gebucht werden.

SAT.1 emotions ist der Sender für alle Emotionen. Vom großen Eventkino, über die ganze Welt des Crime bis hin zu packenden Dramen, Komödien und den romantischsten Filmen: Aktuell erwartet die Zuschauer unter anderem „Manhattan Queen“ mit Jennifer Lopez, „Im Rausch der Sterne“ mit Bradley Cooper“ und „Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges“. Kabel Eins CLASSICS ist der Fernsehsender für alle, die über Generationen hinweg einfach gute Unterhaltung suchen: Kult, Klassiker, vielfältige Genres – einfach Kino für’s TV. Hier ist beispielsweise die Event-Serie „Oliver Maass“ zu sehen. Und ProSieben FUN gibt dem Zuschauer den Adrenalinblick. Egal, ob Serien, Spielfilme, Action Sport oder Late Shows, hier steht der Spaß im Vordergrund – im Dezember sehen die Zuschauer dort das Fantasy-Märchen „Snow White and the Huntsman Teil 1 & 2“ und die 9. Staffel von „Archer“.