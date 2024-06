Amazon Prime Video: Exklusive Serie „Like a Dragon: Yakuza“ kommt 2024

Amazon hat diese Woche die nächste Serie angekündigt, die auf einem beliebten Spiel basiert, denn im Oktober startet „Like a Dragon: Yakuza“ exklusiv bei Prime Video. Diese neue Serie konnte man (oder ich habe es verpasst) gut geheim halten.

Bisher haben wir nur ein Poster und noch keine Details und keinen Trailer. Da es im Oktober losgeht, würde ich aber zeitnah mir erstem Bewegtbild rechnen. Darauf bin ich dann auch gespannt, da ich zwar schon viel Gutes von den Spielen gehört habe, sie bisher aber komplett an mir vorbeigingen. Ich habe noch keines davon gezockt.

Es wird sechs Folgen geben, die ersten drei Folgen erscheinen am 25. Oktober und die finalen drei Folgen am 1. November. Und so beschreibt Amazon die neue Serie:

Bei der Serie handelt es sich um eine Live-Action-Adaption einer Originalgeschichte, die auf SEGAs weltweit erfolgreichem Spiele-Franchise Yakuza: Like a Dragon basiert. Regie führte der von Kritikern gefeierte Masaharu Take, und Ryoma Takeuchi spielt die Hauptfigur Kazuma Kiryu.

