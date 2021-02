Amazon Prime Video: Das seht ihr im März

Wir machen weiter mit den Serien- und Film-Highlights für März 2021 und als Nächstes auf der Liste stehen die Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video.

Mit dabei ist die erste Staffel von Invincible und mit Making Their Mark und La Templanza starten noch zwei weitere Originale von Amazon. Bei den Filmen gibt es Der Prinz aus Zamunda 2 und gegen Ende des März erwarten euch noch Jumanji: Welcome To The Jungle und es wird die drei Fantastic Four-Filme geben.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Staffeln

Invincible – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 26.03.

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 12.03.

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 26.03.

exklusiv verfügbar ab 26.03.

exklusiv verfügbar ab 26.03. Hoodie – Staffel 1

verfügbar ab 11.03.

Amazon Prime Video: Neue Filme

Der Prinz aus Zamunda 2

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 05.03.

exklusiv verfügbar ab 01.03.

exklusiv verfügbar ab 08.03.

exklusiv verfügbar ab 27.03.

exklusiv verfügbar ab 25.03.

exklusiv verfügbar ab 18.03.

exklusiv verfügbar ab 23.03.

exklusiv verfügbar ab 05.03.

exklusiv verfügbar ab 04.03.

exklusiv verfügbar ab 12.03.

exklusiv verfügbar ab 12.03.

exklusiv verfügbar ab 10.03.

exklusiv verfügbar ab 06.03.

verfügbar ab 19.03.

verfügbar ab 09.03.

verfügbar ab 04.03.

verfügbar ab 27.03.

verfügbar ab 26.03.

verfügbar ab 31.03.

verfügbar ab 15.03.

verfügbar ab 17.03.

verfügbar ab 21.03.

verfügbar ab 17.03.

verfügbar ab 12.03.

verfügbar ab 14.03.

verfügbar ab 18.03.

verfügbar ab 03.03.

verfügbar ab 20.03.

verfügbar ab 17.03.

verfügbar ab 07.03.

verfügbar ab 26.03.

verfügbar ab 07.03.

verfügbar ab 02.03.

verfügbar ab 21.03.

verfügbar ab 05.03.

verfügbar ab 11.03.

verfügbar ab 20.03.

verfügbar ab 14.03.

verfügbar ab 22.03.

verfügbar ab 02.03.

verfügbar ab 21.03.

verfügbar ab 21.03. Alexander

verfügbar ab 20.03.

Amazon Prime Video: Neue Kids-Highlights

Bibi & Tina – Staffel 8

verfügbar ab 31.03.

verfügbar ab 01.03.

verfügbar ab 01.03. Combat, Wombat

verfügbar ab 01.03.

Amazon Prime Video: Kaufen und Leihen

Gott, Du kannst ein Arsch sein

zum Kaufen verfügbar ab 05.03.

zum Leihen verfügbar ab 12.03.

zum Kaufen verfügbar ab 11.03.

zum Leihen verfügbar ab 25.03.

zum Kaufen verfügbar ab 18.03

zum Leihen verfügbar ab 25.03.

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 18.03.

zum Kaufen verfügbar ab 19.03.

zum Leihen verfügbar ab 26.03.

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 26.03.

