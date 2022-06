Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme für Juli 2022

Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Juli 2022 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine schnelle Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Mit dabei sind die dritte Staffel von Doom Patrol, die zweite Staffel von The Flight Attendant, Godzilla: King Of The Monsters, die Hangover-Filme, One Mic Stand als neue Comedy-Show und mit The Terminal List startet eine ganz neue Serie.

Die Juli-Highlights bei Prime Video

Die Juli-Highlights 2022 bei Amazon Prime Video schauen wie folgt aus:

Neue Serien und Staffeln

Doom Patrol -Staffel 3

Verfügbar ab 01. Juli

Warriors On The Field – Staffel 1

Verfügbar ab 08. Juli

Verfügbar ab 08. Juli

Damaged Goods – Staffel 1

Verfügbar ab 11. Juli

Verfügbar ab 11. Juli

The Flight Attendant – Staffel 2

Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli

Paper Girls – Staffel 1

Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli

Neue Filme

Godzilla: King Of The Monsters

Verfügbar ab 03. Juli

Takeover

Verfügbar ab 03. Juli

Verfügbar ab 03. Juli

Bergman Island

Verfügbar ab 04. Juli

Verfügbar ab 04. Juli

Hangover

Verfügbar ab 04. Juli

Verfügbar ab 04. Juli

Hangover 2

Verfügbar ab 04. Juli

Verfügbar ab 04. Juli

Hangover 3

Verfügbar ab 04. Juli

Verfügbar ab 04. Juli

Evil Next Door

Verfügbar ab 10. Juli

Verfügbar ab 10. Juli

Krass Klassenfahrt

Verfügbar ab 11. Juli

Verfügbar ab 11. Juli

Boiler Room

Verfügbar ab 13. Juli

Verfügbar ab 13. Juli

Don´t Make Me Go

Verfügbar ab 15. Juli

Verfügbar ab 15. Juli

Sweethearts

Verfügbar ab 15. Juli

Verfügbar ab 15. Juli

Escape From Mogadishu

Verfügbar ab 18. Juli

Verfügbar ab 18. Juli

Project Gemini

Verfügbar ab 18. Juli

Verfügbar ab 18. Juli

An Impossible Project

Verfügbar ab 20. Juli

Verfügbar ab 20. Juli

Vanguard

Verfügbar ab 22. Juli

Verfügbar ab 22. Juli

Der Goldene Handschuh

Verfügbar ab 22. Juli

Verfügbar ab 22. Juli

Anything's Possible

Verfügbar ab 22. Juli

Verfügbar ab 22. Juli

The Last Full Measure

Verfügbar ab 24. Juli

Verfügbar ab 24. Juli

After The Sunset

Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli

Killing Gunther

Verfügbar ab 30. Juli

Verfügbar ab 30. Juli

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Zum Kaufen verfügbar ab 06.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 19.08.22

Bary – Staffel 3

Zum Kaufen verfügbar ab 07.07.22

Zum Kaufen verfügbar ab 07.07.22

Zum Kaufen verfügbar ab 07.07.22 Die wundersame Welt des Louis Wain

Zum Kaufen verfügbar ab 07.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 21.07.22

Firestarter

Zum Kaufen verfügbar ab 14.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 28.07.22

Zum Kaufen verfügbar ab 14.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 28.07.22

The Contractor

Zum Kaufen verfügbar ab 15.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 29.07.22

Zum Kaufen verfügbar ab 15.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 29.07.22

Everything Everywhere All at Once

Zum Kaufen verfügbar ab 28.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 12.08.22

Zum Kaufen verfügbar ab 28.07.22

Zum Leihen verfügbar ab 12.08.22

