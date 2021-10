Amazon Prime Video startet auf Vodafone GigaTV

Vodafone erweitert ab sofort das Streaming-Angebot auf seiner TV- und Entertainment-Plattform GigaTV.

Das Unternehmen beginnt heute damit, die App für den Zugang zu Amazon Prime Video auf allen GigaTV Set-Top-Boxen für den Empfang von Kabelfernsehen auszuspielen. Nach und nach soll die App dann über die kommenden Wochen auf allen Geräten verfügbar sein. Dies gab Vodafone heute anlässlich der Münchener Medientage bekannt.

Wer sich für Prime Video bereits registriert hat, meldet sich mit seinen Zugangsdaten direkt auf der „GigaTV 4K Box“ oder auf der „GigaTV Cable Box 2“ auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik „Streaming Services“ an. Wer die androidbasierte Streaming-Box „GigaTV Net“ nutzt, findet die App vorinstalliert unter „Featured Apps“ und kann sich dort anmelden.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

