Amazon Prime Video: Werbung oder höherer Preis ab Februar 2024

Wir haben diese Woche bereits über den Schritt zu Werbung bei Amazon Prime Video berichtet, da gab es auch schon ein Datum. Der 29. Januar ist aber nur das Datum für die USA, denn in Deutschland geht es erst einige Tage später los.

Genau genommen wird Amazon ab dem 5. Februar die Werbung bei Prime Video aktivieren. Amazon spricht von „eingeschränkter Werbung“ bei Prime Video und verspricht, dass man hier „deutlich weniger Werbung als lineare TV- und andere Streaming-Fernsehanbieter“ anzeigen möchte. Konkreter wird man jedoch nicht.

Amazon Prime Video: 2,99 Euro für Werbefreiheit

Wer keine Werbung bei Amazon Prime Video möchte, der kann diese umgehen, in dem er 2,99 Euro pro Monat mehr bezahlt. Auf der deutschen Supportseite von Amazon gibt es bereits die Details und man kann sich sogar direkt dafür anmelden.

Ein Preis, den sicher einige zahlen werden, wenn sie Amazon Prime Video häufig nutzen, für uns ist aber genau hier das Problem, denn der Dienst kommt nur sehr selten zum Einsatz und ich will weder Werbung noch 36 Euro pro Jahr zahlen. Die Werbung bei Freevee bleibt außerdem erhalten, in Kombination wäre das okay.

Amazon Prime bietet den Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

