Amazon Prime Video: Zweite Staffel „LOL: Last One Laughing“ gestartet

Die zweite Staffel von „LOL: Last One Laughing“ ist bei Amazon Prime Video gestartet. Zwei Folgen stehen zum Abruf bereit.

Amazon verkündete kurz nach dem Finale der ersten Staffel der Amazon Original Comedyshow LOL: Last One Laughing bereits den neuen Cast und heute geht es los mit der zweiten Staffel der Show, die exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Neu mit dabei sind Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer versuchen ihr Glück, nicht zu lachen, ein zweites Mal. Michael Bully Herbig führt weiterhin als Gastgeber durch die Sendung.

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Info

LOL: Last One Laughing bricht Streaming-Rekorde und ist laut Amazon der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland.