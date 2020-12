Amazon und Sky verkünden Partnerschaft

Sky und Amazon haben eine neue „langfristige“ Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen Prime Video ab heute auf Sky Q, Sky Ticket und NOW TV Geräten in ganz Europa eingeführt wird und die NOW TV- und Sky Ticket Apps auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein werden.

Die Prime Video App wird demnach am heutigen 14. Dezember 2020 auf NOW TV Geräten in Großbritannien, Irland und Italien sowie auf Sky Ticket-Geräten in Deutschland eingeführt. Die NOW TV-App startet heute auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt.

In Deutschland wird Sky Ticket in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein.

Prime Video auf Sky Q und Sky Ticket auf Fire TV

Sky Q Kunden finden Prime Video, indem sie die App mit dem Sprachbefehl “Starte Prime Video” öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein. Außerdem plant Sky für 2021 „eine noch tiefere Integration von Prime Video“.

Sky Kunden, die noch keine Prime-Kunden sind oder waren, können sich über die Prime Video-App von Amazon anmelden, um die übliche kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime Video zu erhalten.

Die Sky Ticket App wird in Deutschland ab 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein. Sky Ticket Kunden können die App herunterladen und sich einloggen, um Zugang zu den Sky-Inhalten zu erhalten.

