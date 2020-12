The Wilds startet bei Amazon Prime Video

Die erste Young Adult-Amazon Original Serie „The Wilds“ startet am heutigen 11. Dezember 2020 bei Amazon Prime Video. Alle zehn Episoden sind ab sofort exklusiv in über 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar.

Zunächst einmal eine Information für alle, die kein Prime-Abonnement haben. Die erste Episode von „The Wilds“ ist vom 11. Dezember (21:00 Uhr) bis zum 25. Dezember kostenfrei über die Amazon Prime Video-Kanäle bei YouTube, Instagram, Twitter und Facebook abrufbar.

Zwischen dem 11. und 25. Dezember ist die erste Episode zudem auf Prime Video auch für alle Amazon-Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft kostenlos zum Streamen verfügbar.

Nachfolgend gibt es noch den offiziellen Trailer zur Serie sowie die Beschreibung des Inhalts, die von Amazon stammt.

The Wilds – darum geht es

Teils Überlebensdrama, teils dystopische Pyjamaparty, folgt die Amazon Original Serie einer Gruppe junger Frauen im Teenageralter, die alle mit ihrer persönlichen Geschichte zu kämpfen haben. Sie sind nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel gestrandet und müssen dort um ihr Überleben kämpfen. Die Verschollenen erfahren immer mehr voneinander, von den Geheimnissen, die sie bewahren und über die Traumata, die sie durchlebt haben. Die gemeinsamen Erfahrungen bringen die jungen Frauen teils enger zusammen, doch es bilden sich auch Fronten zwischen ihnen. So erschütternd die Erlebnisse sind – für sie ist ihr Leben als Teenager, mit all dem Druck und all den Erwartungen, die eigentliche Hölle.

The Wilds bei Amazon Prime Video →

