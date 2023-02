Spider-Man: Amazon soll neue Serie für Prime Video geplant haben

Die Rechte an Spider-Man (und andere Charaktere rund um Spider-Man) an Sony zu verkaufen, war einer der größten Fehler von Marvel. Es ist nämlich einer der lukrativsten Superhelden und Sony verdient sehr gutes Geld mit der Lizenzierung.

Neben Disney, die Spider-Man gerne in die Marvel-Filme einbinden, und eigenen Projekten, wie Filmen und Spielen, verkauft Sony die Lizenz hin und wieder auch an andere Unternehmen und Amazon hat eine neue Serie für Prime Video eingekauft.

Spider-Man Noir bei Amazon Prime Video

Laut Variety ist eine Realverfilmung von Spider-Man Noir geplant, die in den 30ern in New York City spielt, die allerdings ein eigenes Universum bekommt und die auch nicht Peter Parker als Hauptfigur nutzt. Es ist nicht die erste Spider-Man-Serie, die Amazon eingekauft hat, da wird wohl eine ganze Welle an Serien zu uns kommen.

Projekte, die Disney mit Sicherheit auch gerne für die Marvel Studios und Disney+ eingekauft hätte, aber Sony stellt sich weiterhin breit auf und geht nicht nur einen eigenen Weg und den Weg mit Disney, auch Amazon ist jetzt ein wichtiger Partner.

